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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

01.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:50
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale 'de yarın etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Gökçeada 'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale boğaz ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yarın Kuzey Ege'de etkili olacağı öngörülen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; "2 Nisan 2020 Perşembe günü Kabatepe Gökçeada hattımızda, olumsuz hava şartları nedeniyle; Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 10: 00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Ege, Çanakkale, Gökçeada, Güncel
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