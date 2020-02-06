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Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2)

GEYİKLİ HATTINDA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

06.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:57Gökçeada seferlerine fırtına engeli (2)

GEYİKLİ HATTINDA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasınca Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Bozcaada ile arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada- Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin saat 17.00'de, Geyikli'den saat 19.00 seferinin ise saat 18.00'de yapılacağı belirtildi.



Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Geyikli, Güncel

Kaynak: DHA

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