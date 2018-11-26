Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:24



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:24

ÇANAKKALE'nin, Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Kuzey Ege'deki kuvvetli lodos nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında, bugün sabah Bozcaada'dan Geylikli'ye saat 10.00'da yapılması planlanan sefer gerçekleştirilemedi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00 seferleri ile Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00'te yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor. Öte yandan kentte kuvvetli lodosla birlikte sağanak yağmur da zaman zaman etkili oluyor. - Çanakkale