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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:30 Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege'nin kuzeyi ile 'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe- ve Geyikli- feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.
Geyikli'den Bozcaada'ya ve Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.
Öte yandan fırtına nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir seferleri dışındaki deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

Bozcaada, Gökçeada, Marmara, Güncel

Kaynak: AA

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