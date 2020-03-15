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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine poyraz engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları, poyraz nedeniyle iptal edildi.

15.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:26
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine poyraz engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları, poyraz nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını aksattı. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasının duyurusunda, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Buna göre, bugün Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00, Gökçeada'dan saat 18.00 ve Kabatepe'den saat 20.00'deki seferler yapılamayacak. Yarın Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu seferleri ise şu an için yapılabiliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Güncel

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