Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada
ve Bozcaada
ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege
'de, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz, Çanakkale
'de deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli
hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat
, Çanakkale- Kilitbahir
ve Lapseki- Gelibolu
feribot seferleri ise yapılabiliyor.
- Çanakkale
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Kaynak: DHA