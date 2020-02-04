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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın sabah yapılacak bazı seferler iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

04.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:57Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın sabah yapılacak bazı seferler iptal edildi

ÇANAKKALE'nin ve ilçelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00'daki feribot seferleri iptal edildi.



Bozcaada, Gökçeada, Geyikli, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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