Gökçeada ve Bozcaada'ya Yarın Tüm Seferler İptal

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada
ve Bozcaada
ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege
Denizi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, yarın Gökçeada-Kabatepe Hattı ile Geyikli-Bozcaada Hattı'nda yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
- Çanakkale
Çanakkale,Ege Denizi,Bozcaada,Gökçeada
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:04