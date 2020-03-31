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Gökçeada'ya gelenler 14 gün karantinaya alınıyor

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabatepe Limanı'na sağlık kontrollerinden geçirilerek alınıyor.

31.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:07
Gökçeada'ya gelenler 14 gün karantinaya alınıyor
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabatepe Limanı'na sağlık kontrollerinden geçirilerek alınıyor. İlçeye başka yerlerden gelenler ise 14 gün ev karantinasında tutulacak.

Gökçeada'ya gitmek için Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na gelen vatandaşların, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Jandarma ekipleri de kimlik kontrolü yapıyor. Atlı jandarma timlerinin de yer aldığı uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Kuzu Limanı'ndan kontrollü olarak ilçeye alınıyor.

Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararı gereği de ilçeye başka il ya da ilçelerden gelenler, 14 gün karantina altında tutulacak. Kurala uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilecek.

Gökçeada Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar gereği ilçemize gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole edeceklerdir. Bu karara uyulup uyulmadığı güvenlik kuvvetleri ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edilecek ve karara uymayacaklar hakkında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır. İlçemize günübirlik gelenler, ilçemizde gün içerisinde nereye gideceklerini bildirmekle mükelleftir. Aksi taktirde idari para cezası ile cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.


- Gökçeadaçanakkale
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Kaynak: DHA

Etiketler: Gökçeada, Eceabat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Gökçeada'ya gelenler 14 gün karantinaya alınıyor - Haberler

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