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Gökçeada'ya gelenlere 14 günlük karantina

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gitmek isteyen vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri dahilinde Kabatepe limanında sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

31.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:40
Gökçeada'ya gelenlere 14 günlük karantina
Çanakkale 'nin Gökçeada ilçesine gitmek isteyen vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri dahilinde Kabatepe limanında sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Sağlık ekipleri limanda ateş ölçerle tarama yaparken, jandarma ekipleri de kimlik kontrolü yapıyor.

Eceabat ilçesinden Kabatepe limanına gelen vatandaşlar, burada sağlık taramasından geçiriliyor. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği uygulamada evvela vatandaşların ateşi ölçülüyor ve daha sonra kimlik kontrolü yapılıyor. Atlı jandarma timlerinin de yer aldığı uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyor.

Temassız kontrol

Öte yandan, kimlik kontrolü esnasında sürücülere belge soran jandarma ekipleri arada en az 1,5 metre mesafe bırakarak ve kimliklere dokunmadan sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor.

14 günlük karantina kararı

Kabatepe limanından Gökçeada'ya giden vatandaşlar, Kuzu limanı'da da kontrollü geçişlerle ilçeye alınıyor. Ayrıca Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçeye dışarıdan giriş yapan vatandaşlar 14 gün karantina altında tutulacak. Kurallara uymayanlara 3.150,00TL idari para cezası kesilecek.

Gökçeada Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği yarın sabah saat 10: 00 itibarı ile ilçemize gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole edeceklerdir. Bu karara uyulup uyulmadığı Güvenlik Kuvvetleri ve Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilecek ve karara uymayacaklar hakkında 3.150,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. İlçemize günübirlik gelenler, ilçemizde gün içerisinde nereye gideceklerini bildirmekle mükelleftir. Aksi taktirde idari para cezası ile cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Jandarma, Gökçeada, Güncel
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