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Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

14.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:15
Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale 'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, "15 Nisan 2020 Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kapatepe-Gökçeada hattındaki iptal nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında; pazartesi, çarşamba ve cuma uygulanan; Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Çarşamba, Gökçeada, Güncel
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