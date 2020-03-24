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Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

24.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:08
Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.,  Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

SEFER SAYILARI AZALTILDI

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ile Adalar hatında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitmişti. Geçtiğimiz günlerde, Bozcaada-Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken bu sayı 6'ya, Çanakkale-Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise bir günde toplam 63 sefer yapılırken bu sayı 36'ya düşürülmüştü.

Yeni alınan karar doğrultusunda, Bozcaada-Geyikli hattındaki 6 sefer 4'e, Gökçeada-Kabatepe hattında 6 sefer 4'e, Çanakkale-Eceabat hattındaki 38 sefer 30'a, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki sefer sayısı da 36'dan 22'ye düşürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

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