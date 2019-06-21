21.06.2019 12:50
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Gökçebey 'de önlem alma çalışmaları sürüyor

Gökçebey

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde bugün saat 15.00'e kadar aşırı yağışlı olduğu konusunda uyarı verildi.

Zonguldak 'ın Gökçebey İlçesinde bugün saat 15.00'e kadar aşırı yağışlı olduğu konusunda uyarı verildi.

Gökçebey İlçesinde aşırı yağan yağışlar ilçenin en fazla Karahatipler köyü, Uzunahmetler köyü ve Veyisoğlu köyünde etkili oldu. Bu köylerde yağan yağışlar Gökçebey merkezini etkisi altına aldı. Gökçebey Belediyesi ve ilçe Özel İdare ekipleri ile vatandaşların mağduriyetleri yerinde incelendi. Meskenlerde ise su baskını riskine karşı İl AFAD ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri ilçeye destek için çağrıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak , Gökçebey , Güncel

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