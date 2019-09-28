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Gökçek'e yakınlığıyla bilinen Tahir Sarıkaya, İmamoğlu ile buluştu

Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile baş başa 40 dakika görüştü. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Her siyasi görüşe eşit olmamız gerekir" notunu düştü.

28.09.2019 08:43

Gökçeklerin kanalı Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

"40 DAKİKA BAŞ BAŞA SOHBET ETTİK"

Sürpriz buluşmaya ilişki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Sevgili Ekrem bey ile 40 dakika baş başa sohbet ettik" diye yazdı.

"HER SİYASİ GÖRÜŞE EŞİT OLMAMIZ GEREKİYOR"

İmamoğlu ile görüştüğü için kendisine yöneltilecek eleştirilere de cevap veren Sarıkaya, "'Çok doğal ve samimi birisiniz' dedi. Nasıl buluşursunuz saçmalıklarına lütfen girmeyin. Ben gazeteciyim, kanalımın yayın politikasına karışamam. Ancak her siyasi görüşe eşit olmamız gerekir."

İşte Sarıkaya'nın o paylaşımı;

Gökçek'e yakınlığıyla bilinen Tahir Sarıkaya, İmamoğlu ile buluştu

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