Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikmen Vadisi'ndeki bir binada Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırıldığı iddia edilen broşürler bulundu.

Evrensel gazetesinin haberine göre, kafeterya olarak planlanan ancak depo olarak kullanıldığı belirtilen binada belediye meclis kararları, Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu üye kayıt defteri, çok sayıda CD, Osman Gökçek'in seçim afişleri ve "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" yazılı broşürler ortaya çıktı.

"GÖKÇEK GİDECEK SOL GELECEK"

Birçok seçimde ortaya çıkan bu provokatif seçim materyalleri, 2009 yerel seçimlerinde "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" sloganıyla hazırlanmış, hatta bilboardlara afiş olarak dahi yapılmıştı.

GÖKÇEK, İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Melih Gökçek, 2009'da broşürleri kendisinin yaptırdığını inkar etmişti.