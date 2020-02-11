Magazin gündeminde zaman zaman gündeme gelen Gökçen Paprika son olarak Merve Özbey'in düğünündeki görünümü ile gündeme geldi. Eşi ile düğüne gelen Gökçen Paprika, objektiflerin odağı olurken, Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları da merak edildi.

GÖKÇEN PAPRİKA KİMDİR?

Gökçen Paprika Yaş : 40

Gökçen Paprika Boy: 1.72

Gökçen Paprika Kilo: 55

Gökçen Paprika Saç Rengi: Siyah

Gökçen Paprika Göz Rengi: Kahve

Gökçen Paprika Kilo: 55

Gökçen Paprika eşi: Murat Aşık

GÖKÇEN PAPRİKA HOBİLERİ

Bisiklet sürmek, at binme, tek paten, voleybol, buz pateni, masa tenisi, tenis, yüzme, tango, salsa, RNB.

Gökçen Paprika'nın kişisel sosyal medya hesabı bilgi bölümünde "From ABKHAZIA/ Apsuva", "Tasarımcı" ifadeleri vardır.