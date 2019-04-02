Gökçen Şenyiğit Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR SEFERİHİSAR belediye başkan adayı olan Gökçen Şenyiğit isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Gökçen Şenyiğit isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR SEFERİHİSAR adayı Gökçen Şenyiğit kimdir? Bağımsız İZMİR SEFERİHİSAR adayı Gökçen Şenyiğit yüzde kaç oy aldı?

Gökçen Şenyiğit Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR SEFERİHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Gökçen Şenyiğit SEFERİHİSAR ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. SEFERİHİSAR ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Gökçen Şenyiğit adlı Bağımsız adayı toplamda 36 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.