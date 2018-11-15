Gökçimen 'SAVAŞ'IN Çocukları'nı Anlattı

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Esenler Genç İHH ortaklığıyla gerçekleşen "Sinema Söyleşileri" programında, "Savaşın Çocukları", "Hayatta Kal", "İyi Geceler Rohingya" ve "Biz Burada Kalacağız" belgesellerinin yönetmeni Tülay Gökçimen sinema tecrübelerini paylaştı. Esenlerli gençler ilgi gösterdiği program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

ZORDA KALAN ÇOCUKLARI BULMANIN PEŞİNDEYİM

"Savaşın Çocukları" belgesel filminin gösterimiyle başlayan programda, Gökçimen , belgeseli çekerken karşılaştığı zorlukları ve dönemin Suriye'sindeki şartlara değinerek, savaşın çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsetti. Güvenliğini ve hatta çocukluğunu kaybetmiş Suriyeli çocukları bulmak istediğini söyleyen Gökçimen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu belgesel için hem sınırdan hem de Suriye'nin içinden görüntüler çektik. Belgeselde üç mekan kullandık; Suriye'nin kampları, Suriye-Türkiye sınırında arafta kalan çocuklar ve bir de büyük şehirlere göç etmiş biraz daha rehabilite olmuş çocukların durumunu çektik. 'Savaşın Çocukları' belgeselini çektiğimiz zamanlar Suriye ateş topuydu, Halep henüz düşmemişti. Şu an sadece Türk askerinin geri aldığı yerlere gidebiliyoruz. Bugün Suriye'nin çocuklarını birkaç kısma bölebiliriz. Hala Suriye'de veya çadırlarda yaşamlarını devam ettirmek zorunda kalan çocuklar var. Bir grup şu an Türkiye'de ve kısmen de olsa rehabilite olabilmiş durumda ve bir diğer grup ise belki de kamplardakilerden de zor durumda olanlar. Bunlar göç yollarında Avrupa'ya kaçarken ailesini kaybetmiş olan çocuklar. Avrupa'ya kendini atmış ama çocukluğunu, ailesini, güvenliğini kaybetmiş çocuklar. Avrupa'ya yanında refakatçisi olmadan geçmiş veya tacize uğramış ya da organ mafyalarının eline düşmüş binlerce çocuk var. Ben bu çocukları bulma peşindeyim."

'SAVAŞIN ÇOCUKLARI'NA YARDIM ETMELİYİZ

Savaştan etkilenen tüm çocuklara yardım etmeninöncelikli görev haline geldiğini aktaran Gökçimen, "Suriyeli çocukların Türkiye'deki sorunları bambaşka, kamplardaki sorunları başka, yurtdışına gitmiş olan çocukların sorunları da bambaşka. Bizim bu çocuklara yardım etmemiz lazım. Şu zamanda hiçbir gencin 'Benim elimden bir şey gelmez' deme lüksü yok. Dünyada bu kadar sorun varken, gençlerin elinden bir şey gelmemesi diye bir durum söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.