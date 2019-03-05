05 Mart 2019, 17:27
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Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'a Açtığı Davayı Kazandı

Gökdeniz Karadeniz eski kulübü Rubin Kazan'a açtığı davayı kazandı. Rus ekibi, Gökdeniz'e 500 bin euro ödeyecek.

Rusya Liginde uzun yıllar formasını giydiği Rubin Kazan'dan ayrılan ve alacakları nedeniyle Rus kulübüne karşı dava açan Gökdeniz Karadeniz'e müjdeli haber geldi. Rus kulübü tarafından ağır sözlerle eleştirilen Gökdeniz Karadeniz ile ilgili Uyuşmazlık Kurulu'nun kararı açıklandı.

RUBİN KAZAN 500 BİN EURO ÖDEYECEK

Geçtiğimiz günlerde Rus kulübünün CEO'su tarafından sert sözlerle eleştirilen Gökdeniz Karadeniz, yaptığı açıklamada talep ettiği paranın hakkı olduğunu ve Uyuşmazlık Kurulu'na başvurmadan önce kulübü bilgilendirdiğini söylemişti. Uyuşmazlık Kurulu'nun bugün verdiği karara göre Gökdeniz Karadeniz'in istediği rakam ödenmese de Rubin Kazan'ın yaklaşık 500 bin euroluk ödeme yapmasına karar verildi.

(Futbol Arena)

Rubin Kazan, Gökdeniz Karadeniz, Spor


YORUMLAR (7)
SERKİNYO: Gökdenz kumarı çok sever heralde kaybetdi biraz para alacğını istiyo yoksa istmezdi
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RİSK : Lan tabi alacak arkadaş ya yıllarca top koştur bide üstüne bağış mı yapacaktı kulüpte para var vereceksin adamın parasını
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TR80: Gökdeniz parayı derhal iade et . Böyle nankörlük olurmu . Nasıl gururuna yediriyon eğer gerçek TÜRKSEN iade et parayı.
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MURO: La bizide görürsün artik:))
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KİM KAZANDİ: Yaa gökdeniz orda efsane olmussun yillarca tikir parani almissin adamlar sana 40yasina kadar oynamani saglamis tmm parani al ama son 500bin icin 30milyin almisdin rubinden Niye camur yapiyon adamlarlan anlas bekle simdi onca yilin bosa gitti orda
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