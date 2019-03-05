Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'a Açtığı Davayı Kazandı

Rusya Liginde uzun yıllar formasını giydiği Rubin Kazan'dan ayrılan ve alacakları nedeniyle Rus kulübüne karşı dava açan Gökdeniz Karadeniz'e müjdeli haber geldi. Rus kulübü tarafından ağır sözlerle eleştirilen Gökdeniz Karadeniz ile ilgili Uyuşmazlık Kurulu'nun kararı açıklandı.

RUBİN KAZAN 500 BİN EURO ÖDEYECEK

Geçtiğimiz günlerde Rus kulübünün CEO'su tarafından sert sözlerle eleştirilen Gökdeniz Karadeniz, yaptığı açıklamada talep ettiği paranın hakkı olduğunu ve Uyuşmazlık Kurulu'na başvurmadan önce kulübü bilgilendirdiğini söylemişti. Uyuşmazlık Kurulu'nun bugün verdiği karara göre Gökdeniz Karadeniz'in istediği rakam ödenmese de Rubin Kazan'ın yaklaşık 500 bin euroluk ödeme yapmasına karar verildi.

(Futbol Arena)