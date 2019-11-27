Gökeyüp Mahallesine daha sağlıklı içme suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde içme suyu kalitesini arttırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi'nde terfi hattı döşeme işi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin de çalışmaları yerinde inceledi. Saniyede 10 litre verime sahip olan yeni hat sayesinde vatandaşlara yeterli ve kaliteli su verilmesi sağlandı.

"Su sıkıntısı çekmeyeceğiz"

Gökeyüp Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar "Mahallemizde yapılan içme suyu terfi hattı çalışması sayesinde artık su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.