Haberler » Güncel » Gökeyüp Mahallesine daha sağlıklı içme suyu - Haber

Gökeyüp Mahallesine daha sağlıklı içme suyu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesine terfi hattı döşeyerek mahalleye daha yüksek verime ve kaliteye sahip içme suyu temin etti.

27.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:43Gökeyüp Mahallesine daha sağlıklı içme suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde içme suyu kalitesini arttırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından ilçesine bağlı Mahallesi'nde terfi hattı döşeme işi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin de çalışmaları yerinde inceledi. Saniyede 10 litre verime sahip olan yeni hat sayesinde vatandaşlara yeterli ve kaliteli su verilmesi sağlandı.

"Su sıkıntısı çekmeyeceğiz"

Gökeyüp Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar "Mahallemizde yapılan içme suyu terfi hattı çalışması sayesinde artık su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Gökeyüp, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
18:31 Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
18:30 Trabzonspor - Getafe maçına doğru - Ünal Karaman ve Erce Kardeşler (2)
18:30 İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti
18:30 Yüksekova'da kar yağışı
18:30 Ankara'daki vergi dairesine yönelik bombalı terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu
18:21 Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
23:04 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
27.11.2019 18:32:13