Gökeyüp'ün İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyete Alındı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği içme suyu arıtma tesisleri ile hanelere daha sağlıklı içme suyu ulaşmasını sağlıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışma ile Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nde inşa edilen içme suyu arıtma tesisi devreye alındı. Saniyede 10 litre verime sahip içme suyu sondajının bağlantısının yapılmasının ardından devreye alınan tesis ile hanelere daha sağlıklı içme suyu temin edildi. Tesiste, saatte 45 ton içme suyu arıtılmaya da başlandı. Tesiste yürütülen çalışmaları Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Emin Dikici, Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar ve teknik personel de yerinde takip etti.

"MASKİ'nin çalışmalarından memnunuz"

Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar, "MASKİ'nin çalışmalarından memnunuz. Önce sondajımız devreye alınarak içme suyu sorunumuza son verildi. Şimdi de arıtma tesisimiz devreye girdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.