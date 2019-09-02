Haberler» Spor» Haber

Gökhan Alsan Samsunspor'da

Samsunspor, Gökhan Alsan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.

02.09.2019 17:33 Gökhan Alsan Samsunspor'da
Samsunspor, Gökhan Alsan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Gökhan Alsan'ı kırmızı-beyazlı renklere bağladıklarını ifade ederek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda uzun süredir görüştüğümüz Gökhan Alsan ve kulübü ile her konuda anlaştık. Gökhan ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladık. İyi bir transfer ile kadromuzu güçlendirdik. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Gökhan'a 'hoşgeldin' diyor, bu transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Gökhan Alsan, Samsunspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:04   Bursaspor'da transferler
00:44   PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
00:42   Martin skrtel, medipol başakşehir ile anlaştı
00:34   Fernando Muslera: "Falcao dik durdu"
00:32   Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür
00:23   Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu KAP'a bildirdi
00:11   Türkiye'de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.