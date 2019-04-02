Gökhan Arasan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Tunceli belediye başkan adayı Gökhan Arasan oldu. AK Parti adayı Gökhan Arasan, Tunceli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tunceli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Tunceli belediye başkan adayı Gökhan Arasan ile ilgili seçim sonuçları ve Tunceli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Tunceli belediye başkan adayı Gökhan Arasan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tunceli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tunceli aday yarışı ve Tunceli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tunceli Seçim Bilgileri

Tunceli belediyesi için toplam sandık sayısının 76 olduğu belirlendi.

Tunceli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 75 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tunceli belediyesi için katılım oranının ise % 80,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tunceli toplam seçmen sayısının ise 22.771 olduğu belirlendi.

Tunceli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 18.343 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Tunceli belediye başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Arasan, Tunceli yarışında % 14,06 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Gökhan Arasan toplamda 2.526 adet oy sayısına ulaştı.

Gökhan Arasan Kimdir?

1979 yılında Tunceli'de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Tunceli'de tamamladım. Anadolu Universitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler bölümünde 2007 yılında mezun oldum. 2006 yılından Bilişim ve Güvenlik Sistemleri üzerine kendi işimi kurdum ve yöneticiliğini yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

AK Parti Tunceli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.