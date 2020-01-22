Gökhan Atalay iddialı geliyor

Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi iseErkan Adlin'e ait olan "İzle ve Gör" şarkısının klibi Said Dağdeviren yönetmenliğinde Ümraniye Platoları'nda çekildi.

Sesi ve tarzıyla kısa sürede beğeni toplayan Atalay, kış aylarını damga vuracak, dinleyenlerin içini ısıtacak şarkısı "İzle ve Gör" ile zirveye aday olduğunu söyledi.

Şarkısıyla olduğu kadar klibiyle iddiasını ortaya koyan Gökhan Atalay, "2020'de herkes "İzle ve Gör" diyecek" diye konuştu.

17. YÜZYILA DÖNÜŞ

Klibinde 17. yüzyıl Barok dönemi esintileri yaşatan Gökhan Atalay, "Çevremizde yaşanan ilişkiler hepimizi etkiler ve her kavga hikayesinde olduğu gibi çok geçmiş defterler yine karşımıza şekilde çıkar. Bunun için klipte hem günümüz hem de geçmiş döneme ait görüntülere yer verdik" dedi.

6 DİLDE ŞARKI SÖYLÜYOR

Bugüne kadar yazdığı şarkılar ve akustik performanslarıyla adından söz ettiren Gökhan Atalay, sahnede İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve İtalyanca şarkılar söyleyerek turistlerin ilgi odağı oluyor.

Müziğe ilk olarak 17 yaşında gitarist olarak başlayan ancakkariyerine solist olarak devam edenGökhan Atalay, Alternatif bir müzik tarzıyla, daha çok rock dinleyicileri için yeni çalışmalarını bu yaz sunacağını ve sevenlerinin karşısına çok yakında yeni sürprizlerle çıkacağını söyledi.