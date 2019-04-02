Gökhan Avcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ŞİŞLİ belediye başkan adayı olan Gökhan Avcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ŞİŞLİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Gökhan Avcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ŞİŞLİ adayı Gökhan Avcı kimdir? BTP İSTANBUL ŞİŞLİ adayı Gökhan Avcı yüzde kaç oy aldı?

Gökhan Avcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ŞİŞLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Avcı ŞİŞLİ ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ŞİŞLİ ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Gökhan Avcı adlı BTP adayı toplamda 137 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.