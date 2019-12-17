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Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu. Gökhan Çıra, "Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim" dedi.

17.12.2019 23:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken gerginliği polis sona erdirdi.

"BENİ EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN"

Maçın ardından sosyal medya hesabından yayınlayan Gökhan Çıra, maç sonrası yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan Çıra, "Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." ifadelerini kullandı.

MUSLERA: SADECE SAYGI DUYMASINI İSTEDİM

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya saldırdığı yönündeki iddialarla ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yaptı. Muslera, "Futbola başladığım ilk günden beri öğrendiğim şey, oynadığım kulüplere saygı göstermek. Biliyorsunuz, rakipte oynayan bizim altyapımızdan çıkan bir oyuncu ilk maçtan sonra saygısızlık yaptı. Ben maçtan sonra yanına gidip bu camiaya saygı duymasını söyledim. Madem böyle bir iddia ortaya atıyorlar, görüntülerle kanıtlasınlar. En ufak bir şekilde bir video, bir görüntü gösteremezler" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ÇIRA'NIN İLK MAÇ SONRASI YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Selin Ciğerci ile evlenerek büyük bir üne kavuşan futbolcu Gökhan Çıra, Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan ve Tuzlaspor'un kazandığı ilk maç sonrası paylaşımında, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızn ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler" demişti.

Çıra, bu akşam oynanan Tuzlaspor Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçı sonrası Galatasaraylı futbolcu Muslera ile gerginlik yaşadı ve gündeme oldu.

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Galatasaray, Gökhan Çıra, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ESENYURT:Musleraydı. 1 saat sonra kel biriydi;) yersen
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TUZCU:Arkasında olman senin seçimin
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PENDİK ÜMRANİYE:0 4 yenilerek gs yi rezil ettiler:)))
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SİGMA:7-1 yenilerek rezik etti n fb bizi
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REAL MARDİN:sizde bizi rezil ettiniz 6-0 yenilerek :((
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KEMAL:Conconu rezil etti bu muhaaa haaaa
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