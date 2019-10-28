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Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Futbolcu Gökhan Çıra ile dünya evine girecek olan Selin Ciğerci'ye babası, kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı. Ciğerci daha sonra davul ve zurna eşliğinde babaevinden çıktı.

28.10.2019 13:44

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile bugün Swissôtel The Bosphorus'da dünyaevine girecek. Babaevinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Selin Ciğerci'ye babası gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı.

BABAEVİNDEN DAVULLU ZURNALI ÇIKTI

Günler öncesinden hazırlıklara başlayan ünlü fenomen, düğüne ait her detayı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Nişanlısı Gökhan Çıra ile evden çıkan Ciğerci bahçede davul zurna eşliğinde oynayarak çıktı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Nikaha saatler kala düğünün olacağı otele gelen Ciğerci, makyaj hazırlıklarına başladığını ve gelin makyajını ünlü makyöz Anar Agakishiev'in yapacağı haberini verdi.

SON GECESİNİ ANNESİYLE GEÇİRDİ

Selin Ciğerci, Instagram hesabından düğününden bir gece öncesini annesiyle geçirdi. Ciğerci bu anları "Son gecemi seninle geçirmek istiyorum anne" sözleriyle dile getirdi.

Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin


YORUMLAR (12)
MMMM:Allah bildiği gibi yapsın sizi. Rezilller. bunları takip edip para kazandıranlarda ondan aşağı değiller
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TUGRA:Allahım sen ıslah et. yüreğim acıdı be. :((
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NUR:Selin Ciğerci kim? Ünlü mü? Tanımıyorum.
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YARCAN:bunlar kıymet bilir. şanslı adammış.
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FANİ:Kınamayalım aman diyim.Herkesin kendi tercihi sadece fazla reklamini yapiyorlar böyle seylerin ben rahatsiz oluyorum.Hepimizin evladı var malum.
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CONI:Adamin iki tane oglu oldu sevinecek tabi !
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SEVDA 06:YORUM YOK
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GÜLÜ NAZ:erkekle erkek evli oldu aileleri sevindi ne kadar saçma sapık bir vaka
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CCC:Rabbim bildiği gibi yapsın sizi !
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DAYI:Ama bizim Selim değil mi bu.Ne zaman selin oldun.Hadi Kahvede okeye bekliyoruz selim gel
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