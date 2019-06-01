Gökhan Çıra, "İnşallah Selin Ciğerci ölür" yorumunu görünce çıldırdı

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan ve mesleki hayatına DJ olarak devam eden Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda futbolcu Gökhan Çıra ile nişanlanmıştı.

YORUMU HERKESİ ŞAŞIRTTI

Mutlu bir birliktelik yaşayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra sosyal medyanın da en çok konuştuğu çiftler arasında. Özel hayatlarını takipçileriyle paylaşmaktan kaçınmayan ikiliye, bir çok kullanıcı olumlu yorum yaparken, bir takipçiden Gökhan Çıra'yı şoke eden bir yorum geldi.

"İNŞALLAH SELİN CİĞERCİ ÖLÜR"

Sosyal medya kullanıcısı, "İnşallah Selin Ciğerci geçirdiği ameliyatlardan ölür o zaman sen benim olursun" yorumu üzerine sinirlendi. Kullanıcıya çoğu takipçi tepki gösterirken Gökhan Çıra da "Senin nasılkalbin var ya Allah aşkına" yorumuyla karşılık verdi.