Ziraat Kupası 5. Tur karşılaşması Tuzla spor Galatasaray maçı sonrası yaşananlarla gündeme eğelen Gökhan Çıra hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Gökhan Çıra'nın hayatını mercek altına aldığımız yazımızda Gökhan Çıra hakkında Gökhan Çıra kimdir, Gökhan Çıra nereli, Gökhan Çıra kaç yaşında, Gökhan Çıra eşi kim, Gökhan Çıra hayatı ve biyografisi! Gökhan Çıra kimdir?

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 Tokat/Turhal doğumludur. Fatsa Yaşamspor'da futbol hayatına başlayan Gökhan Çıra, daha sonra Altınordu Belediyespor, Soyaspor Genlik kulüplerinde amatör lisansla performans gösterdi.

Gökhan Çıra Galatasaray'a 25 bin Euro bedelle transfer oldu ve Galatasaray U19 takımında oynadı. Ardından Beylerbeyi takımına transfer edildi. Gökhan Çıra 2017-2019 sezonundan itibaren Diyarbekirspor takımında top koşturmaya başladı.Gökhan Çıra Eylül 2019'da bedelsiz olarak Tuzlaspor'a gelmiştir. Gökhan Çıra şuanda Tuzlaspor futbolcusudur ve 84 numaralı formayı giymektedir.

Gökhan Çıra sosyal medya sosyal medya fenomeni ve tasarımcı Selin Ciğerci ile evlendi.

Gökhan Çıra

GÖKHAN ÇIRA NERELİ?

Gökhan Çıra Tokat/ Turhal doğumludur.

GÖKHAN ÇIRA KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Çıra 16 Şubat 1996 doğumludur ve 23 yaşındadır.

GÖKHAN ÇIRA MEVKİİ NEDİR?

Gökhan Çıra sol kanat ve forvet mevkiinde oynamaktadır.

Gökhan Çıra ve Selin Cİğerci

GÖKHAN ÇIRA EŞİ KİM? GÖKHAN ÇIRA EŞİ SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Zeytinburnu'da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği "Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı" açıklamasıyla konuşuldu.

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu.

2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.