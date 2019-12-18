Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında?

Selin Ciğerci'nin babasının firmasının adı ne? Seli Ciğerci eşi kim sorusu en çok aratılan sorular arasında yer alıyor. 2020'de kendi kozmetik markası ile tüm dünyada adı duyulacak olan Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir tekstil markasının sahibidir. Selin Ciğerci eşi, hayatı, babası ve daha fazlası haberimizde...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni de olan Ciğerci, 1984 yılında dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Zeytinburnu'da büyüyen şarkıcı Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause'nin sunduğu yarışma programı Wipeout'a katıldı. Birçok ünlü isim ile yakın arkadaş olan Ciğerci, 2018 Haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı, 2019 yaz aylarında ''Hikaye'' isimli şarkısına klip çekmişti. Futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 Ekim ayında nikah masasına oturdu.