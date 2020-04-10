Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu

Kylie Jenner'ın evini gülle kaplatan rapçi Travis Scott'a özenen futbolcu Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu.

10.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:44

Şarkıcılığın yanı sıra kendi adıyla bir kozmetik markası kuran Selin Ciğerci bugün 36. yaşına girdi. Gökhan Çıra ise salgın nedeniyle doğum gününü evde kutlamak zorunda olan eşi Ciğerci için evi kırmızı güllerle doldurdu.

SELİN'İN YÜRÜDÜĞÜ YOLLARI GÜLLERLE DOLDURDU

Dubleks evin tamamını kırmızı gül yapraklarıyla dolduran Çıra, bir de özel pasta yaptırdı. Eşinin sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, "Bugün böyle uyanmak varmış çok şımardım mutlu oldum burada paylaşmak istedim iyi ki sizde varsanız DM'lerim nasıl güzel mesajlarla dolu güzel yorumlarınız ile dolu. Allah'ım bu günler geride kalacak bunlar hepsi bir sınav moralimizi bozmayalım mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Sizi seviyorum teşekkür ederim hemde çok iyi ki hayatımdasınız iyi ki hayatımdasın Gökhan Çıra" dedi.

KYLIE JENNER'IN EVİ GÜLLERLE DONATILMIŞTI

Kırmızı güllerin üzerinde yürüyerek video çeken Ciğerci "Bugün Kylie Jenner gibi uyandım" dedi. Ünlü rapçi Travis Scott, geçtiğimiz sene sevgilisi Kylie Jenner'ın doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurmuştu. Evin her yerine devasa vazolar koyan Scott, içlerine de kırmızı gül doldurmuştu.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Kylie Jenner'ın sürprizi

İşte Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci için hazırladığı sürpriz...

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci’nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Etiketler: Selin Ciğerci, Kylie Jenner, Gökhan Çıra, Magazin

İlgili Haberler

Sevgilisi, Kylie Jenner’ın doğum günü için evini güllerle donattıSevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için evini güllerle donattı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (3)
BABAHAN:Merhaba Selin Bey :)
Cevap Yaz 0 0
ALİ HAYDAR:NE CİĞERMİŞ BE
Cevap Yaz 0 1
ZİYAA:Güllere yazık. . .
Cevap Yaz 0 5

Magazin Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e moral konseri Magazin
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Magazin
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Sokağa çıkanlar için ’Geberin’ diyen Kerimcan hakkında suç duyurusu Magazin
Sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan hakkında suç duyurusu
Cem ve Serenay’ın yaşadığı lüks villada yangın çıktı Magazin
Cem ve Serenay'ın yaşadığı lüks villada yangın çıktı
Türkiye’de ilklerden biri oldu! Ünlü sunucu, koronayı uyutularak yendi Magazin
Türkiye'de ilklerden biri oldu! Ünlü sunucu, koronayı uyutularak yendi
Survivor’da büyük aşk! Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum Magazin
Survivor'da büyük aşk! Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum
Cinsel içerikli mail atan sapık, Hadise’nin başına dert oldu Magazin
Cinsel içerikli mail atan sapık, Hadise'nin başına dert oldu
Mucize Doktor’un Açelya’sı dans performansıyla mest etti Magazin
Mucize Doktor'un Açelya'sı dans performansıyla mest etti
Haberler ›› Magazin ››Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:55: Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu - Magazin 13:17: Hayal Köseoğlu'dan evde dans - Magazin 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 13:34: Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu - Magazin 12:32: Evlilik yıl dönümünü kutladı - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler