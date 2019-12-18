Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi!

Tuzlaspor- Galatasaray maçında yaşanan kavga ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Gökhan Çıra'ya bir yanıt da Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi.

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan Çıra'ya yönelik şu sözleri yazdı:

"Bakınız burası Metin Oktay Tesisleri'nin girişi, Akademinin olduğu nokta. Evimden sonra en çok geldiğim yer. Binlerce çocuğun hayalinin olduğu yer. Burada büyümenin ne demek olduğunu karakterli insanlar anlayabilir. Büyüdüğünü zannetmek de ayrı bir durum"