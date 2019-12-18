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Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi!

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde gündem olan ve dün gece Muslera ile tünelde tartışma yaşayan Gökhan Çıra'ya tepkiler çığ gibi sürüyor. Galatasaraylı eski oyuncu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

18.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:37

Tuzlaspor- maçında yaşanan kavga ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Gökhan Çıra'ya bir yanıt da Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi.

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan Çıra'ya yönelik şu sözleri yazdı:

"Bakınız burası Metin Oktay Tesisleri'nin girişi, Akademinin olduğu nokta. Evimden sonra en çok geldiğim yer. Binlerce çocuğun hayalinin olduğu yer. Burada büyümenin ne demek olduğunu karakterli insanlar anlayabilir. Büyüdüğünü zannetmek de ayrı bir durum"

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Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi!

Hakan Balta, Galatasaray, Gökhan Çıra, Spor


HABER YORUMLARI (16)
ESKİ CİMBOMLU:valla dış mihrakların komplosu diyorum başka da bir şey demiyorum, TUZLA DA KOKMASIN, , ,
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HELAL:Ulan bu cinconlular hem ahlaksız PİSİ PİSİ
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DEMEDİ DEME:Tesise girerken yüzünü çekseydin de olurdu .
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EMRAH:Cinsiyet değiştirsin daha çabuk meşhur olur.
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DOMBALAK MELO:Yenilğiyi hazmedemediler. Yedek kadroyla çıkan galatasarayı yenince güzelde as kadroyla galatasaraya yenilincemi kötü oldu. Galatasaray isteseydi as kadroyla çıkıp 2 maçıda tarihi farkla kazanabilirdi.
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MUSTAFA ŞENER:Gökhan çıra kimdir. ki fatih hocaya dil uzatabiliyoır. Herhalde meşhur olmak istiyor. Meşhur olmanın başka yolları var
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GS:bu çıra denen velet meşhur olma peşinde
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ULTRAKEDİ:Ulan bu cinconlular hem ahlaksızlık yapıyorlar hem de yaptıklarının doğru olduğunu lanse etmek için algı yapıyorlar. İğrençsiniz cidden.
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5 12
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61:baktı selin meşhur edemedi bu yola başvurdu
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12 3
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FATİH TERİM:tuzla büyük bir bayrama hazırlanıyordu 2 . pendik faciası olarak tarihe geçeceklerini sanıyorlardı caps de hazırlamışlardı hepsi ellerinde patladı hevesleri kursaklarında kaldı birileri sevinemedi tüm kavga bu
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