Gökhan: Emperyalizme Karşı Verilen Mücadelenin En Yalın Halidir Çanakkale

Kaynak: DHA

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü konuşmasını internet ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak paylaşan Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, özgür ve bağımsız bir vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. 'Çanakkale'nin Geçilmesine' dur diyerek, tarihin akışını ve dünyayı değiştiren Deniz zaferimizin 104. yıldönümü hepimize kutlu olsun ve barış kültürümüz olsun" dedi.Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü konuşmasını saat 11.30'da internet üzerinden yaptı. Başkan Gökhan'ın konuşması aynı zamanda kişisel sosyal medya hesapları ve belediye sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak da paylaşıldı.'YÜREKLERİ TİTRETEN BİR KENTTİR'Başkan Ülgür Gökhan internet üzerindeki konuşmasında şunları söyledi: "Çanakkale Ruhunu yaşamak için kentimize gelen çok kıymetli misafirler, dünyanın dört bir yanına dağılmış, Çanakkale Geçilmez diyen sevgili dostlar; barışın ve özgürlüklerin kenti Çanakkale'ye hoşgeldiniz. Bereket, huzur ve kardeşlik kenti Çanakkale'ye safalar getirdiniz. Çanakkale'nin Belediye Başkanı olmanın her zaman gurur duyduğum ayrıcalığıyla, sesimin ulaştığı en uzak noktaya dek herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, Biliyorum ki böylesine güzel bir coğrafyada değerli insanlarla özgürce yaşamak, kenti beraberce yönetmek, her belediye başkanının şansı değildir. Ama bu şansın aynı zamanda çok büyük sorumluluk getirdiği de bir gerçek. Çanakkale'nin tarihiyle destanlar, kalemiyle laik demokratik Cumhuriyetin ön sözünü yazmış bir kenttir. Çanakkale, 1915'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde binlerce Mehmetçiğin canıyla korunmuş, atılan her bir adımda yürekleri titreten bir kenttir. Tüm bu nedenlerle Anadolu coğrafyasında yaşayan herkes Ata'dan Çanakkalelidir. Bugün 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı anma törenleri için bir aradayız, yüreklerimiz 104 yıl önce olduğu gibi yine her birlikte atıyor."'DİMDİK AYAKTA'Konuşmasının devamında 104 yıllık Çanakkale Zaferi'nin sürecini de anlatan Başkan Gökhan, "Zamanında binlerin canıyla korunmuş bu topraklarda artık tatlı bir rüzgar var. Kızıl topraklarda barışın çiçekleri gelincikler açmış, sükünet hakim. Savaşın yakıcı sıcağı bu topraklardan uzakta artık, ancak bugün başka türlü acılar yaşanıyor acımasızca, hunharca, gençlerimiz yine şehit oluyor, bize uzak gizli kurguların, gizli emellerin cellatlığında. Öfke, nefret ve düşmanlık yine diz boyu. Bir zamanlar bu toprakları omuz omuza birlikte savunmuş Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler birbirlerine düşürülmüş, sanki aynı vatanın çocukları değillermiş gibi. Devletin içine çöreklenen çeteler, Cumhuriyetimize, demokrasimize kafa tutuyor, Tam bir akıl tutulması yaşanıyor. Cehalet takdir görüyor, liyakat yerlerde sürünüyor. Cehalet, ilkellik, vahşilik çocuklarımızı, kadınlarımızı öldürüyor. Allah'ın sessiz kulları hayvanlar, Allah'ın sesli kullarınca şiddete, tacize maruz kalıyor, acımasızca öldürülüyor, Tüm bu olumsuzluklara karşın, dünya tarihinin en acı savaşlarını bizzat bağrında yaşayan Çanakkale, bugün bizi bağrımızdan vurmaya devam eden öfkeden, nefretten, şiddetten, ötekileştirmeden kurtulmanın da yaşayan bir abidesi olarak dimdik ayakta" dedi.'EMPERYALİZME KARŞI VERİLEN MÜCADELENİN EN YALIN HALİDİR ÇANAKKALE'Vatan toprağı için gösterilen cesaretin, umudun, özgürlük ve bağımsızlık inancının en yüce göstergesinin Çanakkale olduğunu belirten Gökhan, sözlerine şöyle devam etti:"Emperyalizme karşı verilen mücadelenin en yalın halidir Çanakkale. Bu topraklara ilk defa ayak basanları, ilelebet bağrına basan yerdir Çanakkale. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamakla yetinen değil, birbirleri arasında dostluk ağı kurandır Çanakkale. Bugün barışa ve özgürlüğe ev sahipliği yapandır Çanakkale. Ey Çanakkale'de bir hilal uğruna savaşan kahramanlar; sizler, tarihimizde ve yüreğimizde büyük izler bıraktınız. Merak etmeyiniz, bizler, bıraktığınız emanete gözümüz gibi bakıyoruz. 104 yıl önceki kızıl topraklarda şimdi kızıl gelincikler açıyor. Ey şanlı Çanakkale'min güzel insanları, en iyi sizler bilirsiniz. Emperyalizme karşı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin baş temsilcisi Gazi Mustafa Kemal Ataütürk'ün liderliğinde; bin bir ağıtla, bin bir gözyaşıyla, bin bir zorlukla korunmuştur bu topraklar. Bu nedenle, Ata'ya minneti ifade etmenin en güzel yolu; barış için, özgürlük için, demokrasi için, adalet için, insan hakları için mücadele ederek, en büyük mirasımız olan Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik ve beraberlik içinde, kararlılıkla sonsuza dek yaşatmaktır. Çünkü bizler; tarihin en zor sahnelerinde bile bu vatanı kurtarma inancından bir an olsun vazgeçmemiş bir liderin inancı ve kararlılığını taşıyoruz. Mücadelemiz büyük; her geçen gün barışa, adalete, aydınlığa beraberce, daha güçlü ve emin adımlarla yürüyoruz. Omuz omuza, birlik, beraberlik ve kardeşçe bir yaşam düşlüyor, bu yaşam için var gücümüzle çalışıyoruz. Çanakkale gerçeğinin ülkemizin tüm bölgelerine, hatta dünyaya örnek olması için, daha da iddialı olacağız. Çünkü; bitmeyen kardeş kavgalarının, dinmeyen acı ve gözyaşının adresi Ortadoğu coğrafyasına barışın hakim olması için Çanakkale eşsiz bir örnektir. 3000 yıl önce Troia'da, 104 yıl önce de Gelibolu'da Anadolu'nun dört bir yanından, bin bir farklı kültüründen gelip burada, Çanakkale'de, omuz omuza varoluş mücadelesi vermiş insanlarımızın anısını yaşatmak istercesine bu özgürlüğü ve bu gururu fazlasıyla hak etmiyor mu Çanakkaleliler. Tüm bu hislerimle her geçen yıl önemi giderek artan bu anlamlı günde; demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; özgür ve bağımsız bir vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. 'Çanakkale'nin Geçilmesine' dur diyerek, tarihin akışını ve dünyayı değiştiren Deniz Zaferimizin 104. yıldönümü hepimize kutlu olsun ve barış kültürümüz olsun."- Çanakkale