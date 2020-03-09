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Gökhan Gönül, Katar'dan gelen transfer teklifini reddetti

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, Katar'dan gelen yıllık 2 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

09.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:44

Beşiktaş 'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekiyor... 21 lig mücadelesinde 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Gökhan'ın, kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kara Kartal'dan bu sezon 1.6 milyon euro kazanan 35 yaşındaki sağ bekle yeni kontrat konusundaki görüşmeleri lig bitiminde yapma kararı alan Beşiktaş Yönetimi, oyuncuya bu konuda bilgilendirme yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kara Kartal, yeni kontrat için sezon sonunu işaret etse de deneyimli oyuncuya Katar 'dan transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Bir Katar temsilcisinin, Gökhan'a menajeri aracılığıyla yıllık 2 milyon euroluk öneride bulunduğu kaydedildi. Ancak başarılı oyuncunun, Beşiktaş'ta mutlu olduğu için yoluna Kara Kartal'da devam etmeyi planladığını ilettiği ve Katar ekibine olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 133 maça çıkıp 7 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

FORMASINA GERİ DÖNÜYOR

Adale sakatlığı sebebiyle siyah-beyazlıların geçen hafta Ankaragücü'yle oynadığı lig karşılaşmasında forma giyemeyen Gökhan Gönül, bu hafta formasına geri dönüyor. Tedavisinin ardından çalışmalara başlayan başarılı futbolcunun, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la oynanacak derbide sağ bekteki görev bölgesinde olacağı belirtildi.

(Skorer)

Gökhan Gönül, Katar'dan gelen transfer teklifini reddetti
Etiketler : Gökhan Gönül, Kara Kartal, Beşiktaş, Katar, Spor
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