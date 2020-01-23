Gökhan Günaydın kimdir? CHP milletvekili Gökhan Günaydın kimdir?

Canlı yayına bağlanan ve yaptığı açıklama ile moderatörün tepkisini çeken Gökhan Günaydın, siyaset gündeminin ilk sırasına oturdu. Peki hakkında araştırmalar yapılmaya başlanan Gökhan Günaydın kimidir. İşte Gökhan Günaydın hayatı ve biyografisi…

CHP MİLLETVEKİLİ GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Gökhan Günaydın Doğum Tarihi: 21 Mayıs 1964

Gökhan Günaydın Kaç Yaşında: 55 yaşında

Gökhan Günaydın Nereli: Amasya

Gökhan Günaydın Eğitim: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Gökhan Günaydın Dönemi: 24. Dönem Ankara Milletvekili

Gökhan Günaydın, 21 Mayıs 1964'te Amasya'da doğdu. Babasının adı Nevzat, annesinin adı Birsel'dir.

Gökhan Günaydın

Hukukçu, İktisatçı, Ziraat Mühendisi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi Hukuk, Anadolu Üniversitesi İktisat ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. TODAİE Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı.

Cambridge Sawstonhall İngilizce Dil Programı, Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü Yerel Yönetimler, Ankara Üniversitesi ATAUM AB Ortak Tarım Politikası ile AB Jean Monnet Hukuk Uzmanlığı sertifikaları sahibidir. Özel sektörde ve TMO'nun çeşitli birimlerinde çalıştı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesine geçti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Çok sayıda makalesi ve kitabı yayınlanmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günaydın, evlidir.