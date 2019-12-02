Haberler » Spor » Gökhan Gönül, bu sezonki ilk golünü kaydetti - Spor

Gökhan Gönül, bu sezonki ilk golünü kaydetti

Kayserispor maçının 30. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle Beşiktaş'ın 2-0'ı yakalamasını sağlayan Gökhan Gönül, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

02.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:02

Süper Lig'in 13. haftasında 'u konuk eden 'ta Gökhan Gönül, dakikalar 30'u gösterirken ceza sahasından çok sert bir şut çıkardı ve savunmaya çarpan top ağlara giderken, Beşiktaş da farkı 2 yaptı. Bu gol, Gökhan Gönül'ün de siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk golü oldu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ 5. GOLÜNÜ ATTI

Son olarak geçtiğimiz sezonun 23. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandıran Gökhan Gönül, ligde tam 23 hafta sonra gol sevinci yaşamış oldu. Beşiktaş'taki 4. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında siyah-beyazlı forma altında ligdeki 5. golünü kaydetmiş oldu.

Gökhan Gönül, bu sezonki ilk golünü kaydetti

Gökhan Gönül, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:20 Futbol: TFF 1. Lig - Spor
21:13 THY Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da avantaj peşinde - Spor
21:09 TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 1 - Spor
21:04 Futbol: Süper Lig - Spor
20:52 Süper Lig: Beşiktaş: 3 - İ.M. Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Spor
20:42 Gökhan Gönül, bu sezonki ilk golünü kaydetti - Spor
20:34 Beşiktaş'ın gol anonsu, engellere takılmayan Buket Durmuş'tan - Spor
20:29 Beşiktaş'ta soğuğa rağmen tribünler doldu - Spor
20:28 Süper Lig'de kullanılan 47 penaltının 31'i hatalı - Spor
20:14 Abdullah Avcı'dan 1'i mecburi, 2 değişiklik - Spor
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
10:13 Filistin'in Ramallah kentinde dev Noel ağacı kuruldu
2.12.2019 21:26:53