Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi

Şarkıcılığın yanı sıra yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan afişlerdeki karikatür çizimlerine tepki gösterdi. Özoğuz, paylaşımına tepki gösteren gazeteci Nedim Şener'e de cevap verdi.

"BU ÇİZİMLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, 'Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?' diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" dedi.

"BU MİLLET KORKAĞI, UYANIĞI VE FIRSATÇIYI İYİ TANIYOR"

Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.

"EVLADIM DERKEN?"

Özoğuz, kendisini eleştiren Nedim Şener'e yine Twitter hesabından cevap vererek: "Sn. Nedim bey ; Hayrola Evladım derken ? Bir orayı düzeltelim edebimizi koruyalım. Afişlerde Türk askerini resmetmek itibarını zedeleyici lekeler bırakır. Çiziyorsan Darbeci askerler diye yazıcan oraya. Şerefli Türk askerinin tamamını halkın karşısına çizersen yanlış algılanır!" dedi.