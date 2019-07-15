15.07.2019 10:30
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Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi

15 Temmuz afişlerindeki çizimlere tepki gösterdiği için Nedim Şener tarafından eleştirilen Gökhan Özoğuz, Şener'e Twitter hesabından cevap vererek "Edebimizi koruyalım" dedi.

Şarkıcılığın yanı sıra yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan afişlerdeki karikatür çizimlerine tepki gösterdi. Özoğuz, paylaşımına tepki gösteren gazeteci Nedim Şener'e de cevap verdi.

"BU ÇİZİMLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, 'Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?' diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" dedi.

"BU MİLLET KORKAĞI, UYANIĞI VE FIRSATÇIYI İYİ TANIYOR"

Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.

"EVLADIM DERKEN?"

Özoğuz, kendisini eleştiren Nedim Şener'e yine Twitter hesabından cevap vererek: "Sn. Nedim bey ; Hayrola Evladım derken ? Bir orayı düzeltelim edebimizi koruyalım. Afişlerde Türk askerini resmetmek itibarını zedeleyici lekeler bırakır. Çiziyorsan Darbeci askerler diye yazıcan oraya. Şerefli Türk askerinin tamamını halkın karşısına çizersen yanlış algılanır!" dedi.

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi

15 Temmuz15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap

Gökhan Özoğuz, Nedim Şener, Magazin, Güncel

YORUMLAR (27)
AÇLIKKKKKKKKK: bence suss gökhan ülkenin kaymağını yiyip klavye kahramanlığı yapma. . . . . sevgimiz azalıyor. .
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FAHRETTİN: Bu gökhan dangalağının başına kaya parçası düştü herhalde son günlerde ne istiyor sağa sola saldırıyor terbiyesizlik yapmayacaksın işine bakacaksın çalgını çalıp oynayacaksın bilmediğin işlere karışmayacaksın
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6 11
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CRN: Gökhan iyice mal a bağladın. Sen hayırdır ya. .
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13 20
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HAKAN: Gokhan kes lan fitne cikarmayi. . fetocu pisliklerden sonra bide seni cekemez bu ulke. . .
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21 38
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......: Bir şarkıcı olarak değil, bir vatandaş olarak kendi itibarını da bi gözden geçir istersen, ''ÜNLÜ '' gökhan. Namını bilmeyen kalmadı sanırım. Anladın sen onu. . .
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16 19
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OKUR: bu havuç kafada haddini aşan konulara salça oluyor, sen şarkını söyle öyle daha güzelsin aksi ise itici ukala
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34 43
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VATANDAŞ: SEN NESİN SENİ TANIYAN 100 KİŞİ TOPLA SENİ ADAM YERİNE KOYUP TV YE ÇIKARALIM. . . AKTROL SENİ
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KELEK KAVUN: sus gökhan suss
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31 35
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FUTBOLSEVER: Kusura Bakmayın Ama, Ben bu Nedim Şener Kadar Gereksiz bir ZEVAT daha Görmedim desem, Ne olur Beni kınamayın Arkadaşlar, TV. de konuşurken bile sadece, MIY MIY MIY.
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38 26
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ADSIZ: kurtuluş savaşına bu kadar önem vermiyorsunuz. . . mustafa kemali bu kadar tutmuyorsunuz. . .
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27 19
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