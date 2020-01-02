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Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi

Athena Grubunun solistlerinden olan Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen cezaya tepki gösterdi.

02.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:23

Van'da bir lisede, doğum günü kutlayan iki öğretmene birbirine sarıldıkları için soruşturma açıldı. Son dönemde siyasi çıkışlarıyla dikkat çeken Gökhan, hesabından yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi.

BİRBİRİNE SARILAN İKİ ÖĞRETMEN CEZA ALDI

Van'ın Çatak ilçesindeki bir lisede 20 Mayıs'ta, erkek öğretmen doğum günü olan kadın meslektaşını sarılarak tebrik eti. İki öğretmen, birbirlerini kutlayan öğretmenleri idareye şikayet etti. Okul müdürü yaşanan görüntülerin uygunsuz olduğu iddiasında bulunarak 2 öğretmen hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti. Savcılık, "Sarılmak suç değil" derken, MEB, öğretmenlere ceza verdi. Bir öğretmenin aylığı kesilirken, diğer öğretmenin başka bir okulda görevlendirilmesine karar verildi.

"AZ OLMUŞ"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz kişisel twitter hesabından "Ya aslında istismar ,tecavüze kesinlenler gibi ceza alsalardı. Az olmuş. Nedir öğretmenlerin çektiği? En acısı da meslektaşları tarafından olması. Oralara da girdi o zihniyet virüs gibi. Ülkeyi sizin zihniyetinize bırakmayacağız!" sözleriyle

Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi

Gökhan Özoğuz, Twitter, Athena, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
İBRAHİM: GÖKHAN SENİN ZHNİYETİNDE PARMAK DA YAPSAN NORMALDİR HERHALDE BU KONUDADA ANLAMADAN İNCELEMEDEN TİNİYETİNİ GÖSTERİYORSUN
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MİSAFİR: gerçekten yazık, ne hale geldik. adam öldüren, adam yaralayan, taciz edene ceza yok, arkadaşça sarılanlara ceza var. Yazıklar olsun.
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