Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi

Van'da bir lisede, doğum günü kutlayan iki öğretmene birbirine sarıldıkları için soruşturma açıldı. Son dönemde siyasi çıkışlarıyla dikkat çeken Athena Gökhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi.

BİRBİRİNE SARILAN İKİ ÖĞRETMEN CEZA ALDI

Van'ın Çatak ilçesindeki bir lisede 20 Mayıs'ta, erkek öğretmen doğum günü olan kadın meslektaşını sarılarak tebrik eti. İki öğretmen, birbirlerini kutlayan öğretmenleri idareye şikayet etti. Okul müdürü yaşanan görüntülerin uygunsuz olduğu iddiasında bulunarak 2 öğretmen hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti. Savcılık, "Sarılmak suç değil" derken, MEB, öğretmenlere ceza verdi. Bir öğretmenin aylığı kesilirken, diğer öğretmenin başka bir okulda görevlendirilmesine karar verildi.

"AZ OLMUŞ"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz kişisel twitter hesabından "Ya aslında istismar ,tecavüze kesinlenler gibi ceza alsalardı. Az olmuş. Nedir öğretmenlerin çektiği? En acısı da meslektaşları tarafından olması. Oralara da girdi o zihniyet virüs gibi. Ülkeyi sizin zihniyetinize bırakmayacağız!" sözleriyle