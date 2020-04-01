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Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li belediyelerin yardım hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya "Uydurma bir suçlama yapma hakkınız yok, o kadar da değil" diyerek tepki gösterdi.

01.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:58

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, koronavirüs salgınının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasının iptal edilmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman'a Soylu'ya Twitter hesabından sitem etti.

"SUÇLAMA YAPMAYA HAKKINIZ YOK"

Müzik kariyerinin yanı sıra gündemle alakalı konulara yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, Bakan Soylu'nun belediyelerin yardım toplamasını 'Başka hükümet kurmaya' benzetmesiyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu'nun sözleri karşısında sitem eden şarkıcı, "Olup olmadık şeylere sadece sizden daha çok seviliyor, daha iyi, şeffaf, dürüst, özverili, ileri görüşlü, birleştirici, tercih ediliyor diye, sizin; Vatan haini, terörist sevici, 'Başka devlet kurmak isteyenler' diye uydurma bir suçlama yapmaya hakkınız yoktur! O kadar da değil!" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke edilmesini söyleyen Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen aileler için büyük bir bağış kampanyası başlattı. Hükümetin attığı bu adımın ardından CHP'li belediyeler de kendi bağış kampanyalarını başlattı ve hesap numaraları paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı, "İzin alınmadı" diyerek İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarını bloke etti.

Gökhan Özoğuz, CHP’li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi
Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Soylu, Gökhan Özoğuz, Twitter, Magazin

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Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı SülGökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke edilmesini söyleyen Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
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