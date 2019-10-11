Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermediği iddialarına sosyal medya hesabından sert çıktı.

"SİZ UYUYORDUNUZ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Gökhan Özoğuz, "Operasyonun ilk saatlerinde attığım tweet i görmeden, bugün kalkmış"destek yok mu ordumuza" diyen yaftacı kumpasçı, bazı sahte hesaplar;"SİZ UYUYORDUNUZ" ben ilk Tweet i atarken . Okumadan Sallayın. Biz çıkarsız sevenleriz Ülkemizi kendinizle karıştırmayın!" ifadelerin kullandı.

"KARŞILIKSIZ ASKERİN YANINDAYIM"

Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra, "Askerimiz gidiyor veya gitmiyor, kararı biz vermiyoruz! Keşke verebilseydik ve hiçbir taraftan kimse zarar görmese ve #savaşahayır olsaydı. Fakat verilen karar bu ve şartlar bunu gerektiriyorsa. Öyle veya böyle Asker gidiyorsa. Ben her zaman karşılıksız giden Askerin yanındayım!" ifadelerini kullanmıştı.