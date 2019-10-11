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Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Barış Pınarı Harekatı'na destek vermedi" iddialarına cevap vererek, "Siz uyuyordunuz ilk tweeti atarken." dedi.

11.10.2019 18:17

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermediği iddialarına sosyal medya hesabından sert çıktı.

"SİZ UYUYORDUNUZ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Gökhan Özoğuz, "Operasyonun ilk saatlerinde attığım tweet i görmeden, bugün kalkmış"destek yok mu ordumuza" diyen yaftacı kumpasçı, bazı sahte hesaplar;"SİZ UYUYORDUNUZ" ben ilk Tweet i atarken . Okumadan Sallayın. Biz çıkarsız sevenleriz Ülkemizi kendinizle karıştırmayın!" ifadelerin kullandı.

"KARŞILIKSIZ ASKERİN YANINDAYIM"

Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra, "Askerimiz gidiyor veya gitmiyor, kararı biz vermiyoruz! Keşke verebilseydik ve hiçbir taraftan kimse zarar görmese ve #savaşahayır olsaydı. Fakat verilen karar bu ve şartlar bunu gerektiriyorsa. Öyle veya böyle Asker gidiyorsa. Ben her zaman karşılıksız giden Askerin yanındayım!" ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz

Barış Pınarı Harekatı, Gökhan Özoğuz, Athena, Magazin

YORUMLAR(21)
TÖVBE TÖVBE:he tamam tamam gokhan biliyoruz öyle işte
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BEN:BENİM ANLAMADIĞIM BU ADAM ÖYLE BİR KONUŞUYORKİ SANKİ HARAKETIN SEYİRİ BUNLARIN ELİNDE
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CANAN:abd ve pkk ilerde petrolün olduğu yerde yuvalanmış biz daracık bir bantta hareket ediyoruz, ileri gidilmeyecekse ne işe yarayacak bu harekat, elbette ordumuzun arkasındayız ama bu iş böyle kalırsa blinki bu işte bir iş var. . . anlaşılan abd biz daracık bir bantta izin vermiş anca bu kadar oluyor, doğruysa vay halimize. . .
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VATANDAŞ:Şu cahili susturun
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MUSTAFA GÜLERYÜZ:Gökhan siyasete çok daldın mesleğini yap artık
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MİSAFİR:YORUM YAZAN ARKADAŞLAR SANA GEREKEN CEVABI VERİRLER.
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TRAB61:senin ne hain oldugunu herkes biliyor
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REKSON REKLAM SUNDU:NE SÖYLERSEN SÖYLE HERKEZ BİLİYOR NE OLDUĞUNU , BİZİM GÖZÜMÜZDE BİR HİÇSİN
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DR:hain attigi msj bak askli sira tepki gelmesin diye iki tarafa msj vermis nr yapiyor lanet olsun pkk demek zor geliyor savac diyor bu savac degil terøre karsi bir haraket
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CANER:Ilk atilan cumleye bak. Hic bir taraftan kimse zarar gormese. Nasil yani sen pkk yida ayni kefeye mi koyuyorsun. Bundan dolayi siz karar vermiyorsunuz iste, size kalsak iki gunde satarsiniz ulkeyi.
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