08.07.2019 22:38
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Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ'de ağaçların kesilmesine tepki!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, ODTÜ'de ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Özoğuz, "ODTÜ'den ne isteniyor anlamıyorum ki kıran mı girdi bütün Ankara'ya?" dedi.

ODTÜ'ye sabah saatlerinde polis eşliğinde giren iş makinaları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşatı nedeniyle ağaçları kesmeye başladı. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren öğrencilere de müdahale eden polis öğrencileri tartaklayarak dışarı çıkarttı. Gökhan Özoğuz ODTÜ'de yaşanan katliama Twitter hesabından tepki gösterdi.

"NEDEN KESİYORSUNUZ O GÜZELİM AĞACI"

Özoğuz'un paylaşımında, "Yahu arkadaş Neden kesiyorsunuz o güzelim 3 tane kalmış ağacı??? Başka yer mi yok? İzin yok ruhsat yok bu nasıl kontrolsüzlüktür? Bak arkada bir beton cehennemi varr, Odtü den ne isteniyor anlamıyorumki kıran mı girdi bütün Ankaraya? #Odtü" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ'de ağaçların kesilmesine tepki!
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gökhan Özoğuz, Polis, Sabah, Magazin

YORUMLAR (14)
DELİDİR AMA!: Sen yanmazsan , ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa . . . Evet Oğuz kardeş sizler bu ülkenin sesi ve gözüsünüz . Normal vatandaş olan bin kişinin verebileceği tepkiyi sizler tek başınıza verebilirsiniz . İyi ki varsınız .
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YARCAN: Adam gibi adam athena Göktan.Gerçek sanatçi.Türkiye seninle gurur duyuyor.
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yok devenin başı. adamı HALUK LEVENT ettin. .
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1453: Lan kırmızı kafa dövmeli küpeli bayan herşeye yorum yapma ammada yalama çıktı buda sen git gavur müziğini yap
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YARCAN: Çok ayıp 1453 senin gibi oğlana bu sözler yakıştımı hiç.
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DOĞRU KONUŞAN: Ulan hep kendize yontuyorsun olayları yok ağaç yok bu şu odtü de polise hakaret ağzına geleni diyen kadına laf edemezsiniz ama ağaç olunca bir yerleriniz hop hop oluyor sizi sanatçı bozuntulari pardon sanatçı mi dedim ????
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RÜSTEM DAYI: Sen kimsin? Gündeme gelmek için uğraşıyor insanlığın müsveddesi.
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ASELET: Ya gökan biz senden sıkıldık artık.yaa Niye bolu da çıkartılan işçiler için bir söz Söylemiyorsun niye söyle bakalım ilgi alanınamı girmiyor ben ve cevrem artık seni sanatcı olarak göremiyoruz.
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YARCAN: Ya daha adını bilmiyorsun konuşuyorsun.Gökan değil Göktan.
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HAKK: Ya arkadaş bu geri zekalı ne diye zırt pırt zeytin yağı gibi ortaya çıkıyor. Başka işi mi yok.
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