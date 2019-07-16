16.07.2019 16:19
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Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir!

15 Temmuz tartışmasıyla gündeme gelen Gökhan Özoğuz, Ömer Halisdemir'in afişini "Bakın Nedim bey Türk askeri böyle resmedilir" diyerek paylaştı.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve gazeteci Nedim Şener arasında 15 Temmuz tartışması devam ediyor.

Darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz afişlerinde yer alan askerlerin tüm askerleri temsil ettiğini belirten Özoğuz, sosyal medya hesabında, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesini kullanmıştı.

"SEN CANINI SIKMA"

Gazeteci Nedim Şener, Özoğuz'a "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma" diyerek yanıt vermişti.

"TÜRK ASKERİ BÖYLE RESMEDİLİR"

İkilinin arasında süregelen tartışmaya bugün bir yenisi daha eklendi. Özoğuz şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafını paylaşarak, "Bakın Nedim bey, böyle resmedilir Türk askeri .15 temmuz katliamını böyle doğru anlatırız gelecek nesillere. Gören çocuklara. Resim bilinç altına işler hafızalarda böyle kalmalıdır o günü durduranlar." notunu düştü.

"AFERİN GÖKHAN"

Şener, Özoğuz'un paylaşımını beğenerek "Aferin Gökhan, işte bu diğerlerinin arasındaki çizimlerden sadece biri" cevabını verdi.

İşte ikili arasında geçen diyaloglar;

Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir!

Oyuncu Hasan Kaçan, Gökhan ÖzoğuzOyuncu Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri hakkındaki paylaşımına tepki gösterdi

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim ŞenerGökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve Hasan Kaçan arasındaki tartışma devam ediyorŞarkıcı Gökhan Özoğuz ve Hasan Kaçan arasındaki tartışma devam ediyor

Ömer Halisdemir, Gökhan Özoğuz, Magazin

YORUMLAR (29)
TÜRK HALKI: ADAM OL GÖKO, SABRIMIZI TAŞIRMA
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0 0
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YORUM: Git...giiiit.....artık......yeteeer
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SERKAN: birileri doğruyu söyleyince karın agrısı olanlar ve koyunlar çıldırıyor
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9 2
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DOĞRUCU: aferin gökhan hizaya gelmişsin biraz
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4 7
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HEMŞİNLİ: Bu memlekette o kadar çok müslüman isimli GAVUR varki.Ama maalesef o isimler sizi saklıyamıyor.Çünkü GAVURluğunuz isimlerinizin önüne geçiyor.
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2 4
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ASALET: ARTIK SENİ EKRANLARDA GÖRMEK İSTEMİYORUM YETER GÖKHAN
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BİR GARİP 6S LİLER: gökhan sen bu ara çok konuşmaya başladın. çık sahneye şarkını söyle. senin seviyen değil siyaset. sanatçıda olmaz senden olsa olsa şarkıcı olur. . .
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24 31
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.......................: konuştukça batıyor. saçmalıyor
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14 28
ALİ AGA: Adam olacan az daha çalış efferim
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CİMBOM BOM: GÖKHAN ZATEN ADAMDIR
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30 18
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