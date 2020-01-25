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Gökhan Özoğuz: Deprem olduğunda beddua edenler...

Elazığ'da yaşanan depremin ardından ünlü isimler de paylaşımlarıyla dikkat çekti. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Yunanistan'daki depremi hatırlatarak dikkat çeken bir açıklama yaptı

25.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:41Gökhan Özoğuz: Deprem olduğunda beddua edenler...

'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremi çevre illerde hissetti ve 22 vatandaş yaşamını yitirdi. Depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz yaptığı yorumla gündeme geldi.

'Oh olsun' diyenlere seslendi!

Gökhan Özoğuz depremin ardından ülkemize yardıma ilk gelenlerden birinin olduğunu öğrenince daha önce Yunanistan'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada 'oh olsun' diyenlere seslendi.

'Nefret bitsin artık'

Yunanistan depreminde yaşananları hatırlatan Gökhan Özoğuz "Yunanistan'da deprem olduğunda beddua edenler vardı. Biraz utanırlar belki. Artık bilmeyenlerde uyansın inşallah da, şu kin, şu nefret bitsin! Dünyanın dört bir yanında. İnsan olmaya geliyoruz dünyaya. Eninde sonunda insan insana muhtaç olacak!" dedi.


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Kaynak: Snob Magazin

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