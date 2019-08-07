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Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Kaz Dağlar'ında villası olduğu söylenen şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

07.08.2019 15:48
Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Son günlerde gündeme gelen Kaz Dağları'nda Tarkan ve Gökhan Özoğuz'un bölgede arsa satın aldığı ve villalarının olduğu iddia edildi. Özoğuz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak villa iddialarını yalanladı.

"YALAN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan ile Kaz Dağları'nın eteğinde bulunan Bayramiç'te 800 dönüm arazi satın aldığına dair iddialara cevap verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özoğuz, "Aaa benim Kaz Dağları'nda Villam mı varmış ah bee keşke ben de bilseydim. Yalan çok kötü bir şey! Yalan iftira daha sert bir şey! İnsan hakkı yemek o inançlı olanlarınızın bildiği üzere en serti! Ülkenin doğasına sahip çıkanlara bir anda villa yalanlarıyla gündem? Ayıp ayıp." dedi.

"VATAN, MİLLET SEVDASINDAN BAHSEDENLER, NEREDESİNİZ?"

Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nın civarına yapılacak olan altın madeni projesine şu sözlerle sitem etmişti: "Yazıklar olsun! Konu ile alakalı açıklama tamamen projenin devamlılığına hizmet etmesi için yapılmıştır! Kesilen ağaç miktarı, siyanürün kullanılmadığı ve tekrar ağaçlandırma konusundaki bilgisizlik (şekerle çocuk kandırmak). Vatan, millet sevdasından bahsedenler, neredesiniz?"


Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları, Magazin, Güncel

YORUMLAR (31)
...........: Orda Villasi yoksa İstanbul korularinda vardır belki.
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bir zahmet bakıver de haber ver. .
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GÖKHAN DAYI VİLLALAR İÇİNDE LAF ETSENE: boşuna yırtınma güya Ağaç Doğa Çevre diyerek bu kadar çok savunduğuna göre senin, de orada villa var Tarkan villa var ben buradan yazıyorumabartısız yalansız hani Kaz Dağların, da sözün ona Ağaç doğa çevre diyenlerin yaşa dışı korsan eylem yapanların çoğunun oralarda hatta tamda Kaz Dağların, da eteklerin, de ultra Lüks Villaları var duydunuz mu Ekrem İ. oğlu, nun babası''da oralardan parsel parsel arsa ev almışlar şimdi anladınız mı karşı çıkmalarının tek nedeni VİLLALARI değer kaybedecek ondan yoksa
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TÜRK: BUNADA Bİ HALLER Bİ HALLER OLDU. ÇOK BİLMİŞ SANATÇI :D
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MESUT: Nedense ülke ekonomisine katkı olacak hemen hemen bir çok girişimde sol kesim batınında etkisiyle eylem yapıyor. Araştırma gereği bile duymadan, kar - zarar hesaplamadan ortalığı birbirine katıyolar. Amaç yeni bir gezi ile Türkiyenin önünü kesmek ama boşuna uğraşmayın. Ok yaydan çıktı bir kere.
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ENGİN: sanatçı sanatıyla konuşur, boş işler yapmaz
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VATANDAŞ: sanatçı eğer gerçekten sanatçıysa bütün davranışlarıyla örnek olmalıdır ve gökhanda bu yönüyle çok iyi bir insan ve çok iyi bir sanatçı
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KALDIRIM: HERŞEYE ATLAYIP ANTİPATİK OLDUN. SANATCIYSAN SİYASETE GİRME. SANATCİ DEDİĞİN SOYUNUR SOYUN :)
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KEL kahya bari sen karışma bir sus etraf zaten zıplamada bir den. köstek olma YAV
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KEL KAHYA: siyasete soyunmuş işte :) gökhanı severim iyidir.
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