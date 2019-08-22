Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de çıkan orman yangınıyla alakalı 'Uçaklar neden kullanılmıyor?' sorusuna 'Uçaklarımız bozuk değil' diyen THK'ya cevap verdi. Pakdemirli açıklamasında "6 tane apronda uçak gözüküyor, 3 tanesinin içine kuşlar yuva yapmış. Vizontele'de bir sahne var ya 'baba motor yok' diyor. Aynen öyle…" dedi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise Bakan Pakdemirli'nin Vizontele benzetmeli açıklamasına tepki gösterdi.

"İSTANBUL YANSA AYNI CÜMLELERİ KURULACAK MIYDIN?"

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gökhan Özoğuz, Pakdemirli'nin açıklamasına Twitter hesabından şu sözlerle sitem etti: "Trajikomik durum sayın Pakdemirli; Ne yapalım bırakalım yansın mı ormanlar? Uçakların o halde olması kimin ihmalkarlığı? İstanbul yansa aynı cümleler kurulacak mıydı?

"VİZONTELE'DEN ÖRNEK VERECEK KADAR DUYARSIZ BİR AÇIKLAMA"

İşte Bakanların yaklaşımları böyle olunca duyarsızlığa itilebiliyor halkın cüzi bir kısmı. Ne üzücü! Hayır onca orman yanmış Vizontele'den şakalı örnek verecek kadar duyarsız bir açıklama olması ne üzücü! Ben çok üzülüyorum devlet ricalinde böyle dialoglar olduğunda. Ülkemin kontrolünü, yönetimini sahipsiz hissettiriyor.