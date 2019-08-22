Haberler» Güncel» Haber

Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmir'de çıkan yangında uçakların kullanılmaması hakkında yaptığı açıklamada verdiği Vizontele örneğine "Duyarsız" diyerek tepki gösterdi.

22.08.2019 14:16
Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de çıkan orman yangınıyla alakalı 'Uçaklar neden kullanılmıyor?' sorusuna 'Uçaklarımız bozuk değil' diyen THK'ya cevap verdi. Pakdemirli açıklamasında "6 tane apronda uçak gözüküyor, 3 tanesinin içine kuşlar yuva yapmış. Vizontele'de bir sahne var ya 'baba motor yok' diyor. Aynen öyle…" dedi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise Bakan Pakdemirli'nin Vizontele benzetmeli açıklamasına tepki gösterdi.

"İSTANBUL YANSA AYNI CÜMLELERİ KURULACAK MIYDIN?"

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gökhan Özoğuz, Pakdemirli'nin açıklamasına Twitter hesabından şu sözlerle sitem etti: "Trajikomik durum sayın Pakdemirli; Ne yapalım bırakalım yansın mı ormanlar? Uçakların o halde olması kimin ihmalkarlığı? İstanbul yansa aynı cümleler kurulacak mıydı?

"VİZONTELE'DEN ÖRNEK VERECEK KADAR DUYARSIZ BİR AÇIKLAMA"

İşte Bakanların yaklaşımları böyle olunca duyarsızlığa itilebiliyor halkın cüzi bir kısmı. Ne üzücü! Hayır onca orman yanmış Vizontele'den şakalı örnek verecek kadar duyarsız bir açıklama olması ne üzücü! Ben çok üzülüyorum devlet ricalinde böyle dialoglar olduğunda. Ülkemin kontrolünü, yönetimini sahipsiz hissettiriyor.

PakdemirliPakdemirli'den, THK'ya yanıt: Vizontele'de 'Baba motor yok' diyor ya aynen öyle

Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi

Bekir Pakdemirli, Gökhan Özoğuz, Magazin, Güncel

YORUMLAR (56)
ALEM: Yok bu portakal kafada diger secime izmirsen millet vekili adayi olur sonra vekil olur ve barıs gibi hop hdp ye kayar biri kalem tutar biri silah bunlarin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
LAEDRİ: Cumhuriyet tarihinin en değerli sosyal politikalarını hayata geçiren Ak Parti hükümetlerine haksız ve dayanaksız saldırıda bulunan sözde sanatçıları "aydınlanmaya" davet ediyorum. Uzak yakın tarihimizi okusunlar. Alçak gönüllü olsunlar...
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
GOKHAN TÜMEN: By bakanin yalakalari bi susun oturun oturdugunuz yerde
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
CORCİ: helal olsun gökhan
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
METİN: gerçek den uçakların o halde olması kimin suçu
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ERİKÇİ: yaw sen işine bak portakal kafa
Yayından Kaldır
31 47
Cevap yaz
AVUKAT: Şahsa hakaret sebebi ile ilgili yoruma dava açılacaktır. Bilgilerinize
Yayından Kaldır
1 3
ADSZI: SEN DE BAKANI ALKIŞLA ERİK KAFALI. . .
Yayından Kaldır
10 5
SANA NE: esas sen işine bak. en azından gökhan eleştirebilecek kadar cesur davranıyor. sen napıyon????
Yayından Kaldır
25 13
TC: DOĞRULARI DUYUNCA ANCAK HAKARET EDERSİNİZ ÇÜNKÜ SÖYLEYECEK SÖZÜNÜZ YOK ACİZSİNİZ
Yayından Kaldır
12 13
Tüm 56 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
15:28   Spor tırmanış milli takım antrenör ve sporcuları Nevşehir Belediyesi'nde
15:28   DHA YURT BÜLTENİ - 14
15:27   Çanakkale destanı, Nissara AVM'de anlatılacak
15:27   Almanya'dan Diyarbakır'a gönüllü turizm elçiliği
15:27   DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
15:26   Genç kızlar makyöz olmak yetişkin kadınlar ise kendi cilt güzelliği için kursa gidiyor
15:26   Kayseri AB Bilgi Merkezi'nden MOBİTEK'e ziyaret