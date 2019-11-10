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Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için yaptığı paylaşımda "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor" dedi. Paylaşımındaki "kutlama" ifadesinden dolayı tepki çeken şarkıcı, paylaşımı silerek "anma" olarak yeniden paylaştı.

10.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:15

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı 10 Kasım paylaşımı tepkilere neden oldu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor" paylaşımını yapan Gökhan Özoğuz'un "kutlama" ifadesini kullanması, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü. Özoğuz, tepki çeken paylaşımını yayından kaldırarak düzeltip tekrar paylaştı.

"10 KASIM BAŞKA KUTLANIYOR"

Son zamanlarda yaptığı sivri paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı 10 Kasım paylaşımında şunları söyledi: Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor! Uyanış; Halkın içinde kendi kendine dirilen. İlke ve İnkılaplarıyla, Genetiğimize Zamanın akışıyla Devrimcilik ruhunu aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet ve Saygı ile selamlıyoruz. Yaşasın Demokrasi Yaşasın Özgürlük." Özoğuz'un paylaşımında "kutlama" demesi ise büyük tepki çekti.

SİLİP YENİDEN PAYLAŞTI

Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının tweetine "10 Kasım yastır" ve "Kutlama değil anma" diyerek tepki gösterdi. Gelen tepkilerden sonra attığı tweeti silen Özoğuz, "kutlama" yerine "anma" yazarak yeniden paylaştı.

Gökhan ÖzoğuzGökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü

Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Özoğuz, 10 Kasım, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (15)
TABI:adam ısını bılıyor ıstanbul konserınden 2 saate 150 bın lıra aldı dogal olarakta hersey guzel olucak dıyor
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0 0
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ATIF:insanlık hali yanılmış olabilir yaaaa
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SVD ÇL:bunlar hiç yanılmıyor ondan problem yapıyorlar, neleri hesap ediyorlar vs. ama derim hep, artık anlamlar değişti.
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PATOZ:Az daha İstanbul Belediyesi'' nin yapacağı bilimum organizasyonlardan götüreceğin para heder olacaktı. Aman Gökhan'' cım kelimeleri seçerken dikkat et. Bu seferlik affediyoruz.
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8 2
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AKADEMİSYEN:Teşekkür ediyoruz Gökhancım. Artık sende bizim gibi kusursuz bir birey oldun.
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MUSTAFA KEMAL OLMEZ KALBIMIZDE YASIYOR:Hatasiz kul olmaz ozur dilemeliydi yinede duzeltmis kotu niyet yoktur sanirim
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EVET:ya varsa
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8 6
ADINIZI YAZIN:kaç yaşına gelmiş 2 kelimeyi bir araya getirmekten yoksun yazık sana
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15 12
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TT:Bir şey olmaz Gökhan Beyin art niyetli olmadığını biliyoruz
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MURAT:Ekmegi kesilir yoksa.
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16 3
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