Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı 10 Kasım paylaşımı tepkilere neden oldu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor" paylaşımını yapan Gökhan Özoğuz'un "kutlama" ifadesini kullanması, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü. Özoğuz, tepki çeken paylaşımını yayından kaldırarak düzeltip tekrar paylaştı.

"10 KASIM BAŞKA KUTLANIYOR"

Son zamanlarda yaptığı sivri paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı 10 Kasım paylaşımında şunları söyledi: Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor! Uyanış; Halkın içinde kendi kendine dirilen. İlke ve İnkılaplarıyla, Genetiğimize Zamanın akışıyla Devrimcilik ruhunu aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet ve Saygı ile selamlıyoruz. Yaşasın Demokrasi Yaşasın Özgürlük." Özoğuz'un paylaşımında "kutlama" demesi ise büyük tepki çekti.

SİLİP YENİDEN PAYLAŞTI

Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının tweetine "10 Kasım yastır" ve "Kutlama değil anma" diyerek tepki gösterdi. Gelen tepkilerden sonra attığı tweeti silen Özoğuz, "kutlama" yerine "anma" yazarak yeniden paylaştı.