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Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un sosyal medya hesabından yaptığı 10 Kasım paylaşımı tepkilere neden oldu. Gökhan Özoğuz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor!" ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları "kutlama" ifadesine büyük tepki gösterdi.

09.11.2019 23:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:42

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı 10 Kasım paylaşımı tepkilere neden oldu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor!" paylaşımını yapan Gökhan Özoğuz'un "kutlama" ifadesini kullanması, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

"10 KASIM BAŞKA KUTLANIYOR!"

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor! Uyanış; Halkın içinde kendi kendine dirilen. İlke ve İnkılaplarıyla, Genetiğimize Zamanın akışıyla Devrimcilik ruhunu aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet ve Saygı ile selamlıyoruz. Yaşasın Demokrasi Yaşasın Özgürlük." ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımına bazı Twitter kullanıcıları, "Kutlama değil Gökhan'ım, anma... lütfen!! 10 Kasım'ın Kutlaması Olmaz. Lütfen biraz dikkatli olalım. 10 Kasım Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anısını yaşatacağımız gündür. 10 Kasım Yastır.." diyerek tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Özoğuz, 10 Kasım, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (60)
KRAL:Kabak ve Susak arasındaki fark. . .
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OSMAN:Bunun gibiler, artık yaptıkları işten sonuç alamayınca, aşağıya doğru düşünce, politik açıklamalarla bir yerlere yaslanarak nermalanma çabasında. Siyaset yapmadan önce Türkçe yazı yazma dersi alsa hiç fena olmaz. Boşuna söylememişler: Eğitim şart
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ALİ AGA:Bu ayrık otu, acaba nereyi ayırırım nereyi karıştırırım derdinde
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1:LIMONA KONUS DEMISLER HERSEYE LIMON OLMUS
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KIBRIS GAZISI:yanlis bir ifade kullanmis ama sadece bu adami elestirmek ne kadar adil yillarca 10 kasimda atamizi anmayan bir fatihayi bile esirgeyen sözde din adamlarina 10 kasimi kutladik diyen siyasilere politikacilara yöneticilere sivil toplum kuruluslarina atamizin adini dahi anmayi kafirlik sayan tarikat ve cemaat gruplarinada tepki vermek gerekmezmi
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SALİH:Bu törenlere ,bu putlara harcanan paraların hesabı kıyamet günü mutlaka sorulacaktır.
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İPEK:helalllllllllllllll helallllllllllll bravooooooooo harikasınnnnnnn
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ANTİ YOBAZ:Kac lira harcanıyor milyarları görürenlere süriyelilere sesin cıkmıyo ama
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VATANDAŞ:bu adamın provakatif yorumları kabak tadı verdi. abd yi avrupayı pkkyı hiç eleştitmeden anca devlete millete hükümete saldırırlar.
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VASİF:Sen tükenişleri oynuyorsun ama farkında değilsin gökhan bey.
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