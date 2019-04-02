Gökhan Sever Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM İSPİR belediye başkan adayı olan Gökhan Sever isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM İSPİR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Gökhan Sever isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM İSPİR adayı Gökhan Sever kimdir? BTP ERZURUM İSPİR adayı Gökhan Sever yüzde kaç oy aldı?

Gökhan Sever Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM İSPİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Sever İSPİR ilçesinde % 0,76 oranında oy almıştır. İSPİR ilçesinde % 0,76 oranında oy olan Gökhan Sever adlı BTP adayı toplamda 75 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM İSPİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.