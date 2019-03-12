12 Mart 2019, 22:00
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Gökhan Töre, Beşiktaş Yönetimini Bombaladı: 9 Aydır Maaş Almadım

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, siyah-beyazlı yönetimi topa tuttu. Töre, "9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım." dedi.

Beşiktaş'ta yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki oyuncu, "Bu yarı dönemde kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz." dedi.

"9 AYDIR MAAŞIMI ALAMADIM"

Töre, "9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Gökhan Töre, Spor


YORUMLAR (7)
BEN: Sen de yıllardır bir halta yaramadın!
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OKTAY: gönderin gitsin
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GS: Başkaları gibi para dilenmemişler!PÖTÜM
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NEKKAA EKMEK OKKAA KÖFTE: Hacım ne yaptın da ne parası istiyon. Hep sakat hep sakat. Ortada yoksun ki.
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ADINIZI YAZIN,: ver uefaya olsun bitsin insahllah kapatirlar klubu
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