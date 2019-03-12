Gökhan Töre, Beşiktaş Yönetimini Bombaladı: 9 Aydır Maaş Almadım

Beşiktaş'ta yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki oyuncu, "Bu yarı dönemde kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz." dedi.

"9 AYDIR MAAŞIMI ALAMADIM"

Töre, "9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım." ifadelerini kullandı.