Gökhan Töre'den Fikret Orman'a Sert Tepki

Kaynak: AA

Beşiktaş Futbol Takımı'nda uzun süredir kadro dışı olan Gökhan Töre, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın kendisine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.Gökhan Töre, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Orman'ın kendisi için oynamadan para kazanmak istediği yönündeki ifadelerine, "Bilinmelidir ki sözleşmemde yer alan miktarı her ay almak, FIFA'nın koyduğu ve tüm dünyada her futbol kulübündeki oyuncular için geçerli olan bir haktır. Fikret Orman'ın cümlesi bir iftiradır. Şimdiye kadar adı hiçbir haksızlıkta geçmemiş olan Beşiktaş Kulübünün, Fikret Orman'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önüne alacak olursak, sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici, umursamazca geliyor." yanıtını verdi.Kadro dışı bırakılması konusunda görüştüğü Fikret Orman'ın kendisine, sezon sonu sözleşmesini yenileyecekleri sözünü verdiğini ileri süren Gökhan Töre, "Artık resmi bütün olarak görebiliyorum. Sezon sonu anlaşmamın biteceği Beşiktaş Kulübünde forma giyme şansı yakalayamama sebebimin, bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek, yani kulübe maddi getiri sağlamayacak bir oyuncu olmam gerekçesine dayandırıyorum." açıklamasında bulundu.Sezon başı kampında yapılan tüm testlerde ilk sırada olduğunu vurgulayan Töre, şunları kaydetti:"Her röportajında, 'Sakatlıktan çıkamadı.' iftirası arkasına çekinmeden saklanan, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanı Fikret Orman, henüz öngörmediği bir sezonun sonunu bana garantiledi. Bu büyük bir amatörlüktür. Bir insanın kaderi ile dalga geçerek oynamanın kendisinde vicdan azabı yaratmış olmasını umut ediyorum. Bu yapılan ne profesyonel yöneticilik anlayışıyla ne de bulunduğu makamla bağdaşmaktadır. Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin bitmesine 48 saat kala, takım aramamızı söyledi. Elbette aradık. Yurt dışı da dahil olmak üzere beni isteyen birkaç kulübün ismini Fikret Orman'a ilettik. Geçmiş ve gelecek tüm alacaklarımı bırakmam istendi. Bunu, benim dışımda o dönem adı transfer ile anılan her isme yaptılar. Beni istemedikleri ve oynatmayacakları için, kendilerine sözleşmeyi çift taraflı fesih etmeyi, sadece geçmiş alacaklarımı vermelerini teklif ettim. Kabul etmediler. Kendileri bana sonrasında, 'Yurt dışına gideceksin. Türkiye'de Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidemezsin. Sözleşmeye ekleyeceğiz, öyle feshedeceğiz.' tehdidini bile çekinmeden savurdular. Böyle bir şey helal para kazanan hiç kimseye teklif dahi edilemez. Bu tekliflerini reddettikten sonra, transfer dönemi bitimine bir gün kala bana, '300 bin avro bırak git, 200 bin avro bırak git.' demeye devam ettiler.""Beşiktaş Kulübünün maddi sıkıntılar çekmesi, isminin maddi birçok skandalda yer alması, Beşiktaş taraftarını üzdüğü ve endişelendirdiği kadar bazı şahısları üzmüyor." diyen Gökhan, "Eğer meseleleri maddi problemler olsaydı, transfer yapmamışken ve ellerindeyken beni sahada her şekilde kullanırlardı. Çünkü buna hazırdım. Fakat bu şahısların amaçlarının Beşiktaş'ımın başarısından çok daha başka şeyler olduğuna artık eminim." değerlendirmesinde bulundu.Gökhan Töre, Fulya'daki Hakkı Yeten Tesisleri'nde kendisine bir çalışma programı verildiğine dikkati çekerek, sentetik çimde antrenman yapmak zorunda kaldığını ve bunun bir futbolcu için en büyük tehlike olduğunu vurgulayarak, altyapıdan 5 oyuncunun bu nedenle çapraz bağ yırtılmasına maruz kaldığını savundu.Gökhan Töre, açıklamalarını şöyle tamamladı:"Gelecek sezon futbol kariyerime Beşiktaş Kulübü ile devam etmeyeceğimi, şimdiki görev sahibi şahsın ağzından duymuş olduk. Kendisine tek tavsiyem, bugün telaffuz ederken tereddüt göstermediği 'sevmek' fiilinin gerçek anlamını ve gücünü Beşiktaş taraftarından öğrenmek için çaba göstermesi olur."